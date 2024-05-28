賴清德感謝台軍應對大陸軍演　陸今起海上射火箭

解放軍東部戰區連日舉行圍台演習後，台國防部周二（28日）公布，直至當日上午6時的24小時內，共偵獲大陸3架次軍機、7艘次軍艦及4艘次海警船持續在台海周邊活動，軍機更闖入台西南空域，距離台中約68海里。台總統賴清德同日到花蓮視察陸海空軍部隊，感謝士兵近日應對大陸軍演「都辛苦了」。

賴清德周二上午前往花蓮勉勵台軍部隊，除了視導陸軍混炮連操演、海軍海鋒大隊反艦導彈的機動中隊，並聽取空軍第五聯隊軍官說明應對大陸軍機侵擾的具體措施，高度肯定24小時輪班待命、執行空中巡邏任務的辛勞，給予台軍最大肯定，也期勉一同努力讓台灣更安全。台防長顧立雄周一（27日）亦視導海、空軍司令部，對台軍官兵在大陸圍台軍演期間，以及近期戰演訓任務中的付出給予肯定。

另外，大陸官方發布來自日照海事局的航行警告稱，東方航天港、北海救116、北海救131輪周二至周五（31日）在黃海日照水域進行海上火箭發射，並劃定安全管控區域，呼籲各船舶加強瞭望，禁止進入以上區域。浙江寧波象山沿海周一起，展開近三周的實彈射擊訓練。廣東海事局另發布航行警告，在周二早上9時30分至中午12時、周四（30日）下午2時30分至5時，珠江口部分海域進行實彈射擊訓練，也禁止駛入。