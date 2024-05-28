中鐵鄭州局施工事故不斷　監管局約談相關單位

國家鐵路局周二（28日）公布，武漢鐵路監督管理局本月17日已就中國鐵路鄭州局集團公司轄區接連發生挖斷電纜、施工耽誤列車等鐵路交通事故，約談中國鐵路鄭州局集團有限公司多個部門及相關工程建設單位。

中國鐵路鄭州局集團公司轄區挖斷電纜的施工事故包括4月12日京廣線施工及5月15日施工等；耽誤列車的施工事故包括4月22日施工、5月10日施工及5月16日不執行封閉區段規定等。被約談單位包括該公司安全監察室、工務部和電務部、計統部、建設部、施工辦、鄭州高鐵基礎設施段、鄭州橋工段、鄭州電務段、新鄉橋工段及新鄉電務段。

約談會議通報近期典型事故的概況及存在的問題，聽取了有關單位針對事故暴露問題的整改情況，就事故問題整改、重大事故隱患排查整治及安全生產雙重預防機制構建提出進一步樹牢安全發展理念、紮實開展安全生產治本攻堅3年行動、嚴格落實營業線施工相關法律法規標準、加大責任追究力度、強化突發事件訊息報送等要求。各被約談單位均表示進一步強化安全生產主體責任落實，嚴格落實法律法規要求，加強安全投入，杜絕類似事故重復發生。