涉自走私非法動物用藥　3台藥商遭起訴

台灣屏東地檢署周二（28日）宣布破獲一宗自大陸走私及製造販賣動物用偽劣藥物案件，扣查約6噸、市值約300萬元新台幣（約74萬港元）藥品。台灣某商號登記王姓負責人、實際負責人葉男及某實業有限公司黃姓負責人等3人涉嫌違反動物用藥品管理法罪嫌，檢方已於今年2月底偵查終結起訴。

屏東地檢署指出，去年8月間接獲線索，指有業者涉嫌自大陸地區走私非法動物用藥品，發現上述3名負責人違法輸入偽劣藥物後販賣網絡。檢方去年10月起兩次到他們的住家、營業處、倉庫及海關倉儲搜索，查獲大批非法動物用藥、相關製藥器具及帳冊等證物。檢方認為他們犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾串證人及共犯、湮滅證據之虞，向屏東地方法院聲請羈押禁見獲准。

檢方起訴指出，葉男從2018年到2019年5月，向大陸地區及外國等不知名的廠商訂購動物用原料藥，以船運貨空運方式寄送包裹輸入台灣後，再自行調配為動物用藥，販售給買家。當時檢方認為葉男年事已高，對其作出緩起訴處分，惟對方不知悔改，在2020年到2023年間重操舊業。檢方認為葉男在調查期間推諉不知，以多種藉口逃避責任，犯後態度惡劣，建議從重量刑；王姓負責人則坦承犯行，主動向警方供出存放藥品位置有悔過之意，可從輕量刑。

駐台記者報道