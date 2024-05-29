稱茅台也能喝死人　局長指毋須檢測河水污染惹議

近日有網民在社交平台投訴，滁河南京浦口段突然被嚴重污染，散發惡臭，出現大量死魚死蝦。內媒揭發安徽省滁州市有倉庫危化品失火，令污染物流入滁河。當地一名局長回應竟稱「茅台也能喝死人」，故無必要檢測河水污染，引起爭議。聯合調查組周三（29日）通報，事發地全椒縣委主要負責官員已被免職，並調查相關責任人。

內媒揭發安徽滁州富信石油助劑有限公司倉庫的危化品粗甲醇失火，令污染物外洩至滁河，閘口工作人員將水體異常情況反映給當地水利局，但未受重視。有村民希望進行水質檢測，惟當地部門憑經驗回覆「沒問題」，對水質檢測稱「沒有必要」。滁州市全椒縣生態環境分局局長竇某向內媒表示，沒必要對水體做毒性分析，更稱「喝茅台也能喝死人，喝死人後，需要對茅台做毒性分析嗎？我認為沒有必要」。

竇某的言論引起熱議，有網民批評「一個局長說出這樣的話，真是很炸裂」。全椒縣政府工作人員周二（28日）回應指，竇局長的言論的確欠妥，要為自己說的話承擔責任，將會和他本人溝通；又稱水質跟喝酒扯不上關係，不能說水體沒有問題，縣政府歷來都很重視環保問題。

安徽省委書記韓俊周二主持召開省委專題會議，聽取滁河水質污染事件調查及處置情況匯報，部署安排污染治理和追責問責工作。事發後，安徽省、滁州市採取措施封堵相關污染水體，密切監測水質變化，邀請省內外專家研究制訂修復方案，同時成立聯合調查組進駐全椒縣開展全面調查，追責問責。