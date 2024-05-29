美制裁3中國公民　涉殭屍網絡欺詐及恐嚇

美國財政部外國資產管制辦公室周二（28日）宣布制裁3名參與惡意殭屍網絡活動的中國公民。財政部指，涉事者提供的服務與廣泛網絡詐欺甚至是炸彈威脅有關。

受制裁中國公民分別是王雲鶴（Yunhe Wang，音譯）、劉靜平（Jingping Liu，音譯）和程彥尼（Yanni Cheng，音譯），另外王雲鶴擁有或控制的3個泰國實體亦受制裁。財政部指出，涉案的「911 S5」殭屍網絡是一種惡意住宅代理服務，它攻擊和入侵電腦，允許網絡犯罪分子使用這些被入侵的電腦來代理互聯網連接，從而隱藏自己的網絡蹤迹。這個殭屍網絡入侵了約1,900萬個IP位址，協助其使用者提交了數萬份與美國《新冠病毒援助、救濟和經濟安全法》相關的詐欺申請，為美國政府造成數十億美元損失。涉事IP位址還涉及2022年7月在美國各地發生的一系列炸彈威脅。

王雲鶴是「911 S5」服務的主要管理員，劉靜平與王雲鶴共謀對「911 S5」犯罪所得進行洗錢，主要是虛擬貨幣，而這些資金由王雲鶴用於購買豪宅。程彥尼則擔任王雲鶴及其名下公司的代理人，多次代表王雲鶴參與商業交易、付款、購買房產等。財政部副部長尼爾森（Brian E. Nelson）表示，涉事人等利用惡意殭屍網絡技術入侵個人設備，使網絡犯罪分子能夠以欺詐手段獲取本應提供給有需要的人的經濟援助，並用炸彈威脅恐嚇美國公民。