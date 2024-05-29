華發表美侵犯人權報告　批濫用武力和單邊制裁

中國國務院新聞辦公室周三（29日）發表《2023年美國侵犯人權報告》，稱去年美國的人權狀況繼續惡化。報告指摘美國長期奉行霸權主義，推行強權政治，濫用武力和單邊制裁；持續向他國輸送集束彈藥等武器，加劇區域緊張局勢和地區武裝衝突，造成大量平民傷亡和嚴重人道主義危機；又大肆實施「外國代理人」行動，破壞他國社會穩定，侵犯他國人權。

該報告分為7個部分，涉及種族主義、經濟和社會不平等、婦女和兒童權利、無證移民、人道主義危機等問題。報告稱在美國，人權朝向日益兩極分化的方向發展，美國政黨惡鬥、政府失能、治理失效，警察執法濫用暴力，政府公信力繼續下跌；又指當地貧富分化加劇，種族主義根深柢固，歧視情勢嚴重，已滲透到美國警察部隊和刑事司法系統。報告顯示，美國婦孺權利長期遭受系統性侵犯，每年約有5.4萬名婦女因遭受懷孕歧視而失業，移民及兒童遭受大規模逮捕、人口販運與剝削等殘酷對待。

報告認為，美國存在的人權問題不僅使人權在美國實質上異化為少數人享有的特權，也嚴重威脅和阻礙世界人權事業健康發展。報告強調，能否以符合時代特徵、順應歷史潮流的理念和舉措破解美國人權困局，美國人民在期待，國際社會在觀察，美國政府要回答。