傳福建號航母第二次海試　北上遼東半島

早前長江口一大型船舶深水航道出口實施交通管制，外界猜測可能是解放軍第3艘航母福建號展開第二次海試。有內媒周三（29日）報道，解放軍東部戰區開始「聯合利劍-2024A」圍台演習之際，福建號上周四（23日）悄悄開始第二次海試，最新衞星圖片顯示它可能一路北上，已抵遼東半島附近。

內媒指出，相關衞星圖片解像度不高，單從模糊的外形還不太能確認相中航母就是福建號。但由於中國海軍另一航母遼寧號近期在大連造船廠維修，公開報道還沒有確認它是否已出海，因此不排除相中航母其實是遼寧號的可能。相中航迹另可見，該航母很可能進行了最小半徑轉彎測試，而福建號首次海試已進行高速轉彎試驗，具備非常強的戰術意義。

如真是福建號北上，外界猜測認為其遠離傳統海試區域，可能與當前的台海局勢有關，因應美國、日本和台灣方面都對附近海域保持嚴密監視，故有必要調整海試區域，而相中的是遼寧號和山東號航母的傳統海試區域，安全性和保密性有保證。但對於福建號北上是準備接收殲35隱形艦載戰機的猜測，內媒認為可能性很低。