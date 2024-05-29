日新版防衞白皮書研判台海危機升溫　東亞恐爆嚴重事態

日本將於今年夏季發表2024年度《防衞白皮書》，日媒周一（27日）披露部分，顯示日本對台海等周邊局勢高度憂慮，研判台海危機升溫，不排除東亞會發生類似俄羅斯入侵烏克蘭的情況。

報道指，日本政府對中國大陸解放軍活躍於台灣周邊非常關注，日本於2022年度的《防衞白皮書》已納入國家安全戰略，把中國軍事發展視為有史以來最大的戰略挑戰，本年度的白皮書焦點轉向北京對台軍事活動，日本不排除東亞會發生類似於俄羅斯攻打烏克蘭的嚴重事態，也對中國與俄羅斯的戰略合作有強烈的安全擔憂。白皮書草案稱，解放軍計劃把經常活躍的局面變成既定事實，並提高實戰能力，大陸與台灣之間的軍事平衡正迅速向有利於北京的方向傾斜。

此外，新版白皮書提到北韓正致力於對核武的大膽提升，發展重點是在質量上提高能力，日本尤其關注北韓去年發射使用固體燃料、射程可達美國本土的火星18新型洲際彈道導彈。日媒指，新版白皮書對北韓導彈的分析比之前更為深入，日方研判北韓正在努力使軍事裝備、安全情報、監視和偵察等系統多樣化，補助核能力與導彈作戰能力。

日本在新版白皮書設有專篇闡述該國增強反擊能力和威懾力的意義，當局也將宣布計劃在今年底成立聯合作戰司令，結合陸海空自衞隊的指揮戰略，增強軍事力量。