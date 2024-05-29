大陸稱軍演為懲戒賴清德謀「獨」　挑釁未止行動不停

大陸國台辦在台灣總統賴清德上任後，周三（29日）首次舉行記者會。對於近日圍台演習的名稱是「聯合利劍-2024A」，台媒關注是否還會有B甚至C，國台辦發言人朱鳳蓮指該演習是對賴清德就職講話謀「獨」挑釁的堅決懲戒，是對外部勢力縱容支持「台獨」、干涉中國內政的嚴厲警告。她強調，「台獨」挑釁一日不止，解放軍捍衞國家主權和領土完整的行動就一刻不停。

朱鳳蓮批評，賴清德有關言論是對一個中國原則的赤裸裸挑釁，對台海和平穩定的嚴重破壞，任其發展將導致台海兵凶戰危。她強調決不容忍、決不姑息，決不聽之任之，必須反制和懲戒，挑釁愈甚反制愈烈；並指不管台灣內部局勢如何變化，都改變不了兩岸同屬一個中國的事實，大陸將全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略。對於賴清德講話提到已故台灣社運人士蔣渭水，朱鳳蓮批評賴藉其話粉飾包裝「倚外謀獨」的禍心，是對蔣渭水的褻瀆，又指摘賴將台灣被荷蘭殖民的歷史用作宣揚「台獨史觀」的工具。

對於大陸日前針對台灣舉行軍演，台國安局長蔡明彥周三在立法院受訪表示，在軍演過程中，大陸想把台海「內海化」，認知作戰操作非常頻密，一方面進行「疑美」，懷疑美國協防台灣的能力，另一方面進行「疑軍」，否定台軍有自我防衞的能力，更進行「疑賴」，質疑新總統處理兩岸關係的能力。他又指，大陸今後會全力經營與台灣立委、地方民意代表與各種團體交流，這是其未來對台政策重點。