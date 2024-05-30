內地查處2.7萬宗網絡違規案　責令逾3萬網站整改

國家市場監督管理總局執法稽查局副局長佟波周二（28日）公布，在2023網絡市場監管促發展保安全專項行動中，各級市場監管部門共查處2.7萬宗網絡違法違規案件，267宗移送公安機關，另督促網絡交易平台刪除16萬條違法商品訊息、責令整改3.2萬個次網站、提請關閉1,374個次網站、責令7,390個次網店停止平台服務。

該局去年6月會同中央網信辦、公安部、國家知識產權局等12部門，聯合開展上述專項行動，壓實平台企業、平台內經營者主體責任，進一步規範網絡市場秩序，優化網絡消費環境和營商環境。該局下一步將強化技術支撐，運用智慧監管手段為執法辦案賦能，加強大數據、雲計算、移動互聯網等訊息技術在執法中的應用。

佟波透露，國家市場監管總局上月中旬印發《「守護知識產權」專項執法行動實施方案（2024—2025年）》，在全國開展為期兩年的專項行動。該專項行動以與群眾生活密切相關的電子產品等為重點嚴厲查處商標侵權違法行為，嚴厲打擊網絡銷售、直播帶貨中的侵權假冒，對企業反映較多的惡意搶註商標等違法行為加大打擊力度。