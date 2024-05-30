80噸假金騙200億人民幣融資　珠寶商人判囚終身

作為國內最大的黃金首飾製造商之一武漢金凰珠寶公司，曾向十多間金融機構質押了近百噸假黃金進行融資。這宗詐騙案於周二（28日）宣判，18名被告被判刑，其中該公司實控人賈志宏被判無期徒刑，並處沒收個人全部財產，剝奪政治權利終身。

賈志宏及其控制的金凰實業2018年1月獲得三環集團及旗下上市公司襄陽軸承的控制權，其資金大多來自金凰珠寶此前向各大機構的融資，金凰珠寶採用「黃金質押」和「保單」的方式融資。但兩年後，多間信託公司產品被曝面臨違約，民生信託從金凰實業質押的200多塊金條中抽取10多塊，送交武漢市中級法院組織檢測機構檢測，結果顯示「金條」表面鍍金，內部成分為銅合金，武漢金凰珠寶「假黃金」案因而揭發。

金凰珠寶憑這些假黃金共獲取金融機構約200億元人民幣（約215億港元）融資，未到期融資額約160億元人民幣（約172億港元），對應質押黃金超過80噸。賈志宏等人涉嫌合約詐騙、騙取貸款、違法發放貸款、非國家工作人員受賄、對非國家工作人員行賄、職務侵佔、假冒註冊商標，武漢市中級人民法院對其他被告分別被判囚3年2個月至12年不等。