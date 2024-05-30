華代表指美歐關係　不應妨礙中歐關係發展

新一屆歐洲議會選舉將於下月6日至9日舉行，中國政府歐洲事務特別代表、聯合國前副秘書長吳紅波近日接受內媒專訪時談到中美歐三方關係，指出中國不反對跨大西洋聯盟，美歐關係也不應妨礙中歐關係正常發展，下半年中歐還會有更多高層互動和各領域交流合作；又指發展中歐、中俄關係並行不悖，都符合中國根本利益。

內媒周四（30日）刊出吳紅波的專訪內容，他談及歐洲議會選舉時表示，中方重視歐洲議會的地位和作用，願保持交往和對話，也希望新一屆議會和議員能奉行理性務實的對華政策，為促進中歐各領域對話與合作發揮積極和建設性作用。對於中美歐關係，他反對任何人出於選舉目的，拿中國說事、損害中國利益，讓中歐關係淪為美國國內政治的犧牲品。

被問及「中國產能過剩論」及歐盟發起反傾銷調查，吳紅波重申產能過剩是個偽命題，中國產能利用率相當穩定，與美國相差無幾，抱怨的人只是關注自己的市場份額。至於俄烏戰事，他指出中國不是烏克蘭危機的製造者、當事方，將解決危機的責任壓在中國身上不公平，中俄聯合聲明已再強調對話是解決危機的良好途徑，中方亦與烏保持溝通。他強調，對俄開展正常對外貿易是中國的合法權利，而歐俄是搬不走的鄰居，最終要構建起均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。