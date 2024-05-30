孫力軍案細節首披露　由中央紀委重要內設部門查辦

公安部前副部長孫力軍因接受巨額賄賂，被判處死緩，其他涉案官員陸續受查獲刑。內地官媒周二（28日）刊發有關反腐敗鬥爭的文章，首次披露孫力軍政治團夥一案，是由中央紀委國家監委第十二審查調查室調查。

題為《中央紀委國家監委第十二審查調查室——以徹底的自我革命精神 戰鬥在反腐敗鬥爭一線》的文章指出，堅決果斷查處危害黨和國家政治安全的孫力軍政治團夥，是該調查室扛起「兩個維護」重大政治責任的有力體現。第十二審查調查室黨支部書記高玉潔表示，政治問題是孫力軍等人嚴重違紀違法問題的要害，對該案問題的發現、查辦、定性和處置，檢驗他們的政治站位、能力和擔當，強調對團夥成員發現一個、查處一個。

針對一些權力監督制約等方面存在的突出問題，第十二審查調查室會向有關地方、部門黨委提出紀檢監察建議，推動做深做實以案促改。中央紀委國家監委的內設職能部門中，包括第一至第十一監督檢查室、第十二至第十六審查調查室，後者主要履行執紀審查和調查處置的職責，承辦涉嚴重違紀或職務違法、職務犯罪問題線索的初步核實和立案審查。而中央紀委對孫力軍政治團夥成員的通報中，都提到嚴重違反黨的政治紀律。