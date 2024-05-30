投資13億人民幣工業園爛尾　土地遭查封

坐落於天津市濱海新區的夏翔化工管材物流中心，又名濱港建材城，自2011年8月啟建以來，項目至今尚未完工，土地資源長期處於低效利用狀態，荒廢閒置，園區內100多幢樓爛尾。

該項目早年對外宣傳，「計劃總投資13億元（人民幣，下同，約14億港元），建成集採購、倉儲、交易結算為一體的現代物流集散基地」。據報該項目已有150餘家商戶達成入駐意向，中心最終將吸引近1,000家各類商戶，年銷售額有望達到200億元（約217億港元）。內媒近日前往天津市規劃和自然資源局濱海新區分局，查閱相關的「工業建設類」天津市國有建設用地使用權出讓合約。合約規定，該用地出讓年限為50年，用途限定為倉儲，同時指明項目須在2011年7月28日起12個月內開工，2016年7月28日前竣工。但在規劃和自然資源部門的紀錄中，該項目仍顯示為竣工逾期。

報道指，負責該項目投資建設的天津夏翔投資發展有限公司深陷破產邊緣，土地被查封。公司進入破產清算階段後，昔日購買商舖的投資者被列為債權人，部分人強烈反對僅以債權人身份處理所購房產，多次向政府提出確權訴求。項目開發商廈翔公司歸咎於政府扶持政策未能如期兌現，金融機構及合作夥伴持謹慎態度，導致企業資金鏈斷裂，並陷入金融訴訟漩渦。隨着後續施工單位相繼停工，註冊商戶紛紛撤離，一連串問題交織疊加，使項目陷入僵局至今。