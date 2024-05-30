解放軍49艦機現蹤　美退將稱大陸軍演測試台美底線

解放軍結束「聯合利劍-2024A」圍台軍演後，仍持續在台海周邊進行戰備警巡。美國參眾兩院議員代表團同時訪台之際，台國防部周四（30日）公布，至當日早上6時的24小時內，偵獲38架次大陸軍機「南北包夾」台灣，其中3架闖入北部應變區。

台國防部表示，偵獲大陸上述軍機和另外11艘次軍艦、4艘次海警船在台海周邊活動，其中28架次越過海峽中線，進入台灣北部及西南空域，北面一度接近基隆約39海里，而南面距離鵝鑾鼻約69海里。台軍運用任務機、任務艦，以及岸置導彈系統嚴密掌握與應對。此外，大連海事局發布航行警告，周四中午12時至周五（31日）下午5時，在黃海北部部分海域實彈射擊，禁止駛入。

美國海軍太平洋艦隊情報處前副處長法內爾（James Fanell）表示，大陸這次圍台軍演同時測試台灣、美國甚至日本的底線，呼籲美國加大戰備度，以阻嚇或在必要時刻阻止大陸攻台的企圖。台駐美代表俞大㵢日前出席在印第安納州舉行的全球經濟高峰會，則承諾台灣將穩定供應鏈。