斥華助俄攻烏　美警告進一步制裁北京

美國副國務卿坎貝爾周三（29日）到訪比利時首都布魯塞爾會晤歐洲官員，他指摘中國政府支持俄羅斯攻擊烏克蘭，警告美國和其他北約國家將進一步制裁中國。他稱中方行動已破壞歐洲心臟地帶穩定，歐洲和北約國家迫切需要就此表達集體關切。

坎貝爾指，周二（28日）向北約主要政治決策機構北大西洋理事會通報美國對中國的關切，中國正幫助俄羅斯重建軍事力量，包括遠程導彈、火炮和無人機，以及追蹤戰場動向能力，支援持續及全面，並得到中國領導層支持，在幕後為俄羅斯提供一切幫助。他形容中方的行動不僅在烏克蘭戰場上為俄羅斯創造能力，而且能對歐洲其他國家構成戰略挑戰，這是當務之急。

白宮去年12月發布行政命令，授權制裁幫助俄羅斯規避西方制裁的金融機構。坎貝爾表示，歐洲和美國已向中國實施特定情況下的制裁，預計美國和北約國家將採取跟進措施。他拒絕詳細說明跟進方式，強調需要向北京發出明確無誤信號，即中國行動危及歐洲長期穩定。財政部副部長阿德耶莫（Wally Adeyemo）周五（31日）將在德國柏林發表講話，預計呼籲進一步阻止俄羅斯逃避制裁，並重申白宮行政命令以警告中國。

針對俄羅斯外長拉夫羅夫周四（30日）表示，中國可以召開烏克蘭和俄羅斯都會參與的和平峰會，中國外交部發言人毛寧同日回應指，中方鼓勵和支持一切有利於和平解決危機的努力，支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案公平討論的國際和會。中方也願意繼續就推動政治解決危機，與國際社會保持溝通。