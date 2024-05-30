全國1.5億人肺結節高危　鍾南山籲勿忽視

全國目前有1.5億名肺結節高危人群群體，每年新發現或新診斷出肺結節人數達1,000萬至2,000萬，肺結節的早期篩查是臨床上最常見的問題。對於近兩年在檢查中發現肺結節的比例增加，中國工程院院士鍾南山院士提醒，結節大多數是良性，但不能忽略對肺結節的關注。

鍾南山周三（29日）接受訪問時稱，發現肺結節的比例增加主要有兩個原因。由於新冠疫情，很多人有發燒感冒、咳嗽等症狀都做電腦掃描（CT）。做CT的人增加了很多，民眾現在比較注重體檢的肺結節，這是一個早期肺癌的表現，所以做的人也多。其次，普通人、成年人有大大小小的結節，這種情況相當多。統計數據顯示，30%至40%人都有，從2、3毫米到1厘米，都很常見。如把人工智能（AI）加到CT，結果60%的人都有結節。鍾南山稱，需要通過科學有效的診斷手段，提高社會公眾對肺結節的認知程度，做到早診早治，但也毋須過度顧慮。

近年中國大力推動癌症防治工作，在一系列政策的推動下，肺癌篩查、診治工作有很明確的進展。鍾南山表示，為進一步提高肺癌分辨的特異性和敏感性，內地現在跟一些國家合作。目前的方向是CT、AI、血液裏生物標記物相結合，並已取得比較好的成績，準確率大概可達93%，目標是把最危害民眾、最嚴重的惡性腫瘤治愈率提高。