斥以自由航行為名侵權　華反對美在菲部署中導

美國國防部近日發表2023財年航行自由報告稱，從前年10月1日至去年9月30日，美方共挑戰包括中國在內的17個國家或地區的29項「過度海洋主張」。中國國防部周四（30日）回應稱，南海是世界上航行最自由、最安全的海域之一，美方卻一再拿航行自由說事，毫無道理，其目的不過是借此插手地區事務、維護霸權。

中國國防部新聞發言人吳謙在記者會指出，中方一貫尊重各國依據包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法享有的航行和飛越自由，但航行不是「橫行」，自由不能妄為。中方堅決反對「橫行自由」，堅決反對任何國家以航行自由為名進行侵權挑釁，損害沿岸國主權和安全，危害地區和平與穩定。中方要求美方切實尊重地區國家主權和安全，不要一意孤行、興風作浪。中方亦堅決反對美國於菲律賓部署中程導彈系統，批評嚴重衝擊地區安全格局。

針對台灣總統賴清德發表所謂就職演講中，鼓吹兩岸「互不隸屬」等言論，吳謙批評賴清德的講話充斥着對台灣同胞的欺騙、對大陸人民的惡意、對「洋人主子」的諂媚和對「以武謀獨」的妄想，是一篇「倚外謀獨」、「以武謀獨」的自白書。解放軍對此堅決反對，並以行動強力回擊。被問中俄兩軍關係時，吳謙指兩國將進一步深化軍事互信與協作，擴大聯合演訓活動規模，定期組織海上、空中聯合巡航，加強雙邊及多邊框架下協調與合作，不斷提高雙方共同應對風險挑戰的能力和水平。