滁河污染風波　市委要求主汛期來臨前處理完畢

安徽省滁州市有倉庫危化品失火，令污染物流入滁河，該市全椒縣生態環境分局局長竇平回應竟稱「茅台也能喝死人」，故無必要檢測河水污染，引起爭議。竇平等3名相關官員被免職，滁州市副市長余成林任全椒縣委書記。滁州市委開會強調，全力配合省聯合調查組徹查事件全過程，絕不掩蓋真相。

滁州市委書記許繼偉周三（29日）主持召開市委常委會擴大會議，會上指出今次是一宗重大的生態環境損害事件，後果十分嚴重，性質十分惡劣，充分暴露出該市少數黨員幹部政治站位不高、作風不嚴不實、應對處置不快、程序意識和法治意識淡薄，教訓十分深刻。省委召開專題會議，研究徹查滁河水體污染問題，展示加強生態環境保護的決心。會議強調，要切實提高政治站位，對全椒縣委主要負責官員免職處理，並調查相關責任人。

會上要求在省內外專家指導下，穩妥處置涉事企業廠區內受污染土壤、附近溝渠底泥以及下游池塘內暫存污水，加快推進受污染水體處置，盡快實現水質穩定達標，確保在主汛期來臨前處理完畢。同時責成全椒縣委在涉事企業下游溝渠及有關河道內構築攔截壩，堅決防止河水沖刷河道內殘存污染物，防止二次污染。會上亦要求對違紀違法行為、失職瀆職幹部追責問責，對涉事企業追究法律責任，依照幹部管理權限處理全椒縣負有直接責任的幹部。