無牌駕駛兼掛假冒車牌　中年男子遭行拘罰款

上海長寧交警近日查獲一輛俗稱「老頭樂」的老年代步車，該車懸掛假冒新能源車牌，但大小比普通私家車要小。警方目前已對司機處以10日行政拘留並罰款1,700元（人民幣，下同，約1,863港元）。

經調查，55歲的甘某來自貴州，於上月中旬在網上以逾2.3萬元（約2.5萬港元）購入該車，並訂製一塊車牌號碼為「SHF88888」的假冒新能源車牌，原本計劃是買車後將這輛老頭樂開回貴州使用。上周二（21日）下午，長寧公安分局交警支隊民警在北翟路淞虹路路口執勤時，發現該車懸掛的車牌明顯不符合標準，於是將車截下。經調查，甘某坦言自己從未取得機動車駕駛執照，也沒有了解過道路交通法規。報道又指，該車前面懸掛着車廠保時捷的品牌標誌，車尾箱卻印着「FARRERI」字樣。

司法偵測機構鑑定結果顯示，該車輛屬機動車輛，車輛採用車廂式正四輪車身結構，不在合法上路的非機動車之列，只能在小區、廠區等封閉環境內使用。最終，警方除依未取得機動車駕駛執照駕駛機動車、上道路行駛的機動車未懸掛機動車號牌的兩項交通違法行為，對甘某作出上述處罰，同步將涉事車輛的售賣線索移交至市場監管部門做另案調查。