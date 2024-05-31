關注學生心理健康　家長期待校方引導

學生身心健康發展近年來愈受關注，內媒周四（30日）引述民調顯示，87％受訪家長認同需要重視學生心理健康問題，58.9％家長期待學校引導學生敞開心扉，接受老師建議與開導，58.6％家長期待學校深化對不同年齡學生的生理、心理特質的了解。

是次調查有1,000名家長參加，第一線城市的佔34.5％，二線城市的佔39.1％，三、四線城市的佔19.5％，縣城或城鎮的佔5.5％，農村的佔1.4％。受訪家長中，孩子處於小學及以下階段的佔29.8％，初中階段的佔16.1％，高中階段的佔15.9％，大學階段的佔35.3％，研究生以上階段的佔2.9%。有家長指自己每天都會和孩子聊天，聽孩子分享當天喜與悲，了解對方不高興的原因，幫對方疏導或告訴他正確的應對方式。

中國青少年研究中心副教授田宏傑表示，青少年心理健康問題首先來自於學業壓力，例如學業焦慮、考試焦慮，還有因學業壓力過重所產生的厭學、挫折感。社會溝通能力較弱，人際溝通能力較弱的孩子，較難解決與同儕衝突，會將互動中挫折內化為心理健康問題。