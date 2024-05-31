大陸下月中再對台中止關稅減讓　涉134個產品

大陸財政部網站周五（31日）發布消息，自下月15日起，對原產於台灣地區的潤滑油基礎油等134個稅目進口產品，中止適用《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）協定稅率，按現行有關規定執行。大陸國台辦發言人陳斌華周五稱，台灣賴清德當局煽動兩岸對立對抗和經濟「脫鈎斷鏈」，嚴重破壞兩岸協商和ECFA實施的基礎，是大陸有關部門不得不進一步中止ECFA部分產品關稅減讓的根本原因。大陸商務部亦指，有關責任完全在台灣民進黨當局。

國務院關稅稅則委員會關於中止ECFA部分產品（第二批）關稅減讓的公告中指出，台灣地區單方面對大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，違反了上述協議規定。國務院關稅稅則委員會去年12月21日發布稅委會公告2023年第9號，中止ECFA部分產品關稅減讓，但台方仍未採取任何有效措施取消對大陸的貿易限制。該會根據上述協議，按規定和程序決定進一步中止協議部分產品關稅減讓，包括液體石蠟和重質液體石蠟、供運輸或包裝貨物用其他塑料製品、液體泵用零件、洗滌、漂白或染色機器、閥門用零件、鋰離子蓄電池、競賽型單車等。

陳斌華周五表示，台當局長期單方面對2,500多項大陸產品出口採取歧視性貿易限制，違反ECFA關於「逐步減少或取消雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘」的規定，損害兩岸企業利益和兩岸同胞福祉。他指出，ECFA是兩岸雙方在九二共識的共同政治基礎上簽署的，實施中如產生問題可通過兩岸協商妥善解決，但賴清德當局頑固堅持「台獨」立場，不承認九二共識，大肆宣揚「台獨」分裂謬論。陳斌華指，事實再度證明搞「台獨」就沒有和平，就沒有發展，只會「禍台」、「害台」，只會讓台灣企業、民眾利益受損。