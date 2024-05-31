可疑母女攜初生嬰乘高鐵　警追查破賣嬰案

內媒周四（30日）報道，上海鐵路公安處蘇州站派出所民警近日在候車室執勤時，發現一對形迹可疑的母女帶着一名初生男嬰。經調查，警方破獲該宗賣嬰案件，抓獲6名疑犯，對他們採取刑事強制措施，並解救受害男嬰。

蘇州站派出所民警韓旭本月17日在候車室檢查時，發現兩名女子攜帶上述男嬰，經詢問兩人支支吾吾，說不清和嬰兒的關係。其中一名年輕女子劉某向民警出示一本《陝西預防接種證》，當中夾帶一張寫有「自願給好心人撫養」等字樣的承諾書。預防接種本上顯示，該男嬰的生母為許某，但劉某始終無法說清其與許某、男嬰的具體關係。民警隨即將劉某和其母親傳喚至派出所調查。

調查發現，該男嬰是身體原因無法懷孕的劉某和丈夫周某在陝西購買，由於無法給他在太倉上戶口，便決定將他送回去，當天乘高鐵就是準備赴陝西。警方隨後趕赴西安、潼關、太倉等地抓捕男嬰的生父生母，以及介紹人井某和其丈夫楊某平。男嬰生父楊某軍交代，與許某為男女朋友關係，自覺無法照顧孩子，二人決定賣給他人，最終在其嫂子井某的牽線搭橋下以5萬元人民幣（約5.5萬港元）出售。