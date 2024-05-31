直升機送烤全羊　紅十字會稱私人擁有非執行任務

中國紅十字會近日再捲入輿論風波，原因是近日網傳一段影片，顯示一架貼有紅十字會標記的直升機送烤全羊給在浙江戶外聚餐的多人。雖然紅十字會及當事人事後解釋直升機屬私人所有，當時非執行紅十字會任務，惟網民紛紛提出質疑。

影片中，多名男子在一處山腳的平地上露天聚餐，不遠處一架貼有紅十字標記的小型直升機緩緩降落，其中一名男子跑向直升機，機上一人端出一大盤烤羊肉交給他。中國紅十字會總會周四（30日）確認片中直升機是私人購買，送烤全羊用的是當事人購買的油。當事人曾駕駛自己的直升機參與紅十字會救援演練，所以機身貼上紅十字標誌。但執行非紅十字會任務時，不應該繼續張貼該標誌，該會已向他普及了有關知識。

當事人牙哥除在其短片平台帳號「戶外牙哥-牙哥」發片澄清，周四亦親自向內媒講述事件緣由。他表示，在浙江省台州市仙居縣開設戶外運動基地，經營直升機相關業務，也經營烤羊肉等餐飲項目。上月28日事發當日，他駕駛其直升機參加紅十字會應急演練，結束後因當天比較忙，直升機回到基地後連機身的紅十字標誌都沒拿掉，就接了送烤全羊的任務。片中有部分是基地工作人員，另一部分是基地客戶。他表示，參加紅十字會應急演練已有很多年，非常熱衷於應急救援相關工作，也樂意參與救援相關活動。