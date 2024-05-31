深中通道下月通車　最低收費或為62.7人民幣

連接廣東省深圳市與中山市的深中通道下月正式通車，屆時深圳往返中山的交通時間將從2小時縮短至20分鐘左右。內媒周四（30日）在廣東省交通運輸廳官網看到，部分高速站經深中通道的收費標準已上線，最低收費或為62.7元（人民幣，下同，約68港元）。

報道指，目前寶安前往中山最低價格為沿江高速西鄉（北）出入口至廣東翠亨東站深中通道出入口，價格為粵通卡64.6元（約70港元）、現金收費68元（約73.5港元）。而深中通道到寶安的第一個收費站深圳機場站因尚未開通，官網暫不可查詢，按照原發改部門公布的收費標準，內媒推斷最低價格應為粵通卡62.7元、現金收費66元（約71.3港元）。深中通道經深圳機場高速收費站，可快速通達深圳寶安國際機場周邊的市政道路，未來將極大便利機場片區的物流企業上下高速公路。

此外，寶安的出發地點還可選擇廣東大鏟灣站（西鄉輔九路），這是經深中通道最快到達建設中的騰訊總部路線，收費價格為粵通卡66.43元（約66.4港元），現金支付70元（約75.7港元）。經深中通道往西行駛，則可從沿江高速福海收費站、國展中心收費站到達寶安福海街道各處及深圳國際會展中心，收費價格分別為粵通卡優惠價68.4元、70.17元（約74、75.8港元）。