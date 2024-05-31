初中生反擊15名欺凌者　獲認定正當防衞

最高人民法院周四（30日）首次發布未成年人司法保護專題指導性案例，該批案例共5宗。當中包括一宗因學生欺凌而引發的正當防衞案例，湖南省一名初中二年級學生因被15名同學在學校廁所欺凌，用摺刀反擊並將3人捅傷，法院最後認定該學生屬於正當防衞，依法不負刑事責任。

案情指，被告江某某因與同班同學不和，於2019年5月被多人毆打，於是用摺刀刺傷陳某甲、陳某乙、吳某。湖南省吉首市人民檢察院指控江某某犯故意傷害罪，向吉首市人民法院提訴。判決認為，江某某在被毆打下被迫實施防衞，雖然不法侵害人未使用工具，江某某使用刀具反擊，但是其使用的摺刀並非管制刀具，而對方多達15人，雙方實力懸殊，且江某某先後兩度被打倒在地並被群毆，情急下持刀自衞，在手段上合乎情理，反擊行為限於對抗不法侵害，並非主動攻擊對方，手段有所節制。

最高人民法院研究室負責人表示，該案的發布旨在依法保護被欺凌者的合法權益，促進規範學生欺凌事件的處理，有效防範和減少相關事件的發生，為未成年人健康成長營造良好校園環境。