內地疾病防控行動　針對新冠等提出十大方案

國家疾控局等10個部門近日聯合印發《全國疾病預防控制行動方案（2024—2025年）》，提出包括新冠等急性呼吸道傳染病防控行動、重點急性傳染病防控行動、重點公共衞生干預行動等10大具體行動方案。方案提出到明年，現代化疾控體系初步建立，多點觸發、反應快速、科學高效的傳染病監測預警和應急體系基本建成。

在新冠等急性呼吸道傳染病防控行動方面，方案要求聚焦學校、養老院、社會福利院等重點機構，瞄準「一老一小」重點人群，盯緊節假日和大型活動等關鍵節點，落實落細各項防控措施，及時發現並有效處置聚集性疫情。同時持續加強公眾健康宣傳教育，統籌做好新冠、流感、肺炎、麻疹、百日咳等呼吸道傳染病相關疫苗研發和接種工作，進一步提高重點人群免疫水平。

至於重大傳染病防控行動方面，方案要求深化愛滋病社會綜合治理和綜合干預，遏制經性傳播，控制注射吸毒傳播，推動消除母嬰傳播；持續擴大愛滋病篩查和抗病毒治療覆蓋面，提高檢測和治療質量；加強藥品供給，落實醫保政策，提高治療可及性，做好公共衞生服務和醫療服務有效銜接，進一步降低結核病、愛滋病、丙型肝炎患者醫療費用負擔等。國家疾控局將會同有關部門督促各地抓好工作落實，加強實施進展監測評估。