分隔兩岸75年　四川退休教師赴台拜祭亡父

四川成都一名76歲退休教師，早前透過成都台商協會向海基會提出陳情，盼赴台灣拜祭因戰爭而分隔兩岸的亡父。在海基會與跨機關努力之下，家屬於周二（5月28日）抵台並完成心願。

海基會周四（5月30日）晚發新聞稿稱，今年3月中旬接獲成都台商協會轉送的劉某陳情協處案件。劉某表示，1949年他的父親隨國軍自成都撤退後，留下懷有4個月身孕的妻子及一對稚齡兒女，一家人自此分隔兩岸，音信斷絕。劉某的父親未等到兩岸開放探親，已於1981年病逝，僅能由軍中同袍協助辦理後事，事後再透過管道輾轉向大陸家屬通報死訊。2023年，劉某生了一場大病後，盼在有生之年能找到父親在台墓地並拜祭。

海基會表示，經多方努力查到一名與劉某父親同名的士官長，過世後葬在台北市富德公墓。為協助促成家屬來台拜祭的心願，時任海基會秘書長、現任陸委會主委邱垂正親自拜會內政部及移民署，盼能基於人道考量共同促成此事。在跨部會相關機關全力協助下，同意家屬以專案方式申請赴台。劉某家屬於周二晚間抵台，翌日帶着來自四川家鄉的點心、香燭等供品，在海基會、退輔會及台北榮服處人員陪同下，前往富德公墓拜祭。翌日，家屬到海基會致意，周四再前往陸委會，當面邱垂正致謝。邱垂正稱，兩岸人民往來密切，希望可以透過每一件善意的堆疊形成正向循環，推進兩岸關係良性互動和平發展。