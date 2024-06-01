成都地鐵上誤會男子偷拍　兩女首次公開道歉

擾攘多時的四川成都地鐵被誣告偷拍案中兩名女子，周四（5月30日）首次主動就事件，透過媒體發聲明向當事人何先生公開道歉。

事發後，兩名女子羅某某、曾某某一直未露面或接受媒體採訪。聲明中提到，事件是因兩人誤會何先生偷拍導致，後續因道歉是否真誠等引發爭議。兩人一直對何先生表示歉意，也願意就該誤會溝通和道歉。案發當日，何先生明確表示不接受道歉，也不接受羅、曾提出的補償打車費等提議。兩人從未就事件主動公開或發表針對該事件、針對何先生的言論。事件由何先生公開後，網絡發酵，造成巨大輿論，羅、曾兩人無法應對。因網絡輿論高漲，給兩人帶來了巨大壓力和傷害。在律師建議下，決定雙方在沒有達成直接溝通基礎上，盡可能避免直接接觸。兩人強調，她們只是普通的打工人，無法圓滑地處理爭議或及時回應質疑；也沒有那麼無理和不堪，不希望任何人受到傷害；也無意成為網紅或熱點，只希望回歸平靜的搬磚生活。兩人表示會自我反思和成長，接受大家的批評和好的建議。

何先生周四告訴記者，早前參加二審第五次庭前調解，第一次見到兩名涉事女子，她們願意現身，說明大家有了可以商量和調解的基礎。他表示，在這調解過程中，雙方對涉及的分歧和爭議進行了溝通，「如果對方願意公開道歉，我願意接受她們的道歉」。