市監總局打擊缺斤短両　開展為期半年整治

國家市場監督管理總局官網周四（5月30日）通報，近日印發《關於進一步深化電子計價秤市場秩序綜合整治的通知》，決定繼續開展電子計價秤市場秩序綜合整治工作，整治時間為今年5月至10月。

通知指出，此次綜合整治將聚焦電子計價秤「缺斤短両」等突出問題；健全電子計價秤生產、銷售、維修、使用全鏈條監管機制；嚴厲查處生產、銷售、改裝、使用具有作弊功能的電子計價秤等違法行為；進一步增強預防和查處電子計價秤作弊的技術能力和手段；探索電子計價秤智慧監管新模式，不斷完善誠信計量體系建設。

通知又強調，要加強全鏈條管理，嚴格執行電子計價秤形式批准和強制檢定制度，強化對電子計價秤銷售、維修環節的監管，加強對集貿市場、商場超市、流動攤販等的日常監管；加強電子計價秤防作弊技術攻關，推動電子計價秤防作弊技術升級進步；推動開展多部門聯合監管執法，持續加大對電子計價秤計量作弊違法行為的查處和曝光力度；多渠道向廣大消費者宣傳識別「鬼秤」的基本方法，倡導電子計價秤的使用單位和個人開展誠信計量承諾，公開接受社會監督。