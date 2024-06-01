奧斯汀香格里拉對話演說　斥華危險騷擾菲律賓

新加坡香格里拉對話會周五（5月31日）起一連3天在新加坡舉行，美國防長奧斯汀當日與中國防長董軍舉行會晤後，周六（6月1日）在論壇上向印太國防官員發表演說。他指摘中國危險地騷擾菲律賓，強調美方對該區安全的堅定承諾。

奧斯汀在香格里拉對話會的演說中指出，與中國的軍事交流有進展，但美國必須繼續採取一系列措施，加強在印太地區的威懾。他提到，中國對菲侵略行為包括使用高壓水槍，試圖阻止菲方在有爭議的仁愛礁執行補給任務。菲律賓總統小馬可斯周五在論壇上致詞時警告，中國正對菲進行非法、脅迫和侵略活動。奧斯汀認同小馬可斯有關南海的表態，稱每個國家不論大小，都有權享有自己的海洋資源，並在國際法允許的地方自由航行和作業。但他拒絕透露甚麼會觸發《美菲共同防禦條約》，但強調聯盟的重要性。

奧斯汀表示，雖然面對俄烏和加薩戰爭，但印太地區仍是美國的優先戰區，只有維持亞洲安全美國才能安全，故美方會長期在該區存在。新加坡傳媒另引述消息指，烏克蘭總統澤連斯基下周日（6月2日）將到新加坡出席香格里拉對話會，同日發表演說後離開。如屬實，這將是俄烏戰事爆發以來，他第一次到東南亞國家。