菲海警船滯留仙賓礁45天形成準坐灘　華斥挑起事端

中國官媒周六（6月1日）引述知情人士指，菲律賓以所謂確保中國不會在仙賓礁填海造地為藉口，派遣海岸防衞隊巡邏船在仙賓礁潟湖內持續滯留並維持靜止長達45天，實質上形成對仙賓礁的軍事化「準坐灘」。中國軍事科學院前副院長何雷中將周五（31日）在香格里拉對話會期間斥責菲方違反規則、挑起事端，在東盟之外另起爐灶並搞小圈子。

接受中國官媒採訪的專家表示，兩艘在仙賓礁錨泊的菲律賓海警船長期錨泊聯排，並維持不動，已構成一座半永久浮動平台，成為一種新型的「坐灘」。官媒指出，菲律賓單方面的野心注定無法實現，其必須考慮到中國和地區國家維護南海現狀與和平的決心和能力。

何雷在中方與會專家召開的新聞吹風會上發表主題講話，批評把南海島礁的爭議提交國際仲裁庭是違反規則，違反南海各方行為宣言的第四條有關規定，侵犯中國作為聯合國海洋公約締約國享有的權利。他指摘本屆菲政府上台後，從仁愛礁發展到黃岩島的爭端頻生，且有愈演愈烈的趨勢。他質疑菲方香格里拉對話會演說時談到維護東盟的中心地位，為何又離開東盟搞美菲日澳的小分隊，加強美菲軍事同盟。他反對域外國家插手和干預南海問題的解決，認為南海問題很大程度是那些域外國家挑撥、挑唆造成。