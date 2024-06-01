歐盟列Temu超大平台監管　傳TikTok擱置歐洲電商業務

歐盟委員會周五（5月31日）按照《數碼服務法》，將中國網購平台Temu列入「非常大型網絡平台」名單，意味該平台必須遵守更嚴格的安全新規定。美媒另引述消息指，中國影音分享平台抖音海外版TikTok已擱置在歐洲主要市場推廣電商業務的計劃，專注於在美國發展。

Temu去年4月打入歐盟市場，成歐洲成長最快的應用程式之一，受到當地消費者團體關注。歐盟已將每月活躍使用者逾4,500萬人的24個平台列入「非常大型網絡平台」名單加以約束，還包括中國電商阿里巴巴、全球速賣通等。歐盟委員會表示，Temu被列入名單後4個月內，即9月底前必須遵守《數碼服務法》的更嚴格規則，包括評估和緩解系統性風險。Temu發聲明稱會全面致力遵守該法，確保安全透明並保護在歐盟的用戶。

另有知情人士向美媒表示，TikTok已暫停在西班牙、德國、意大利、法國和愛爾蘭推出網購平台，該平台原計劃最快於下月推出。報道指，TikTok亦擱置了在墨西哥和巴西推出購物功能的計劃，該平台目前在美國正面臨如不從中國母公司字節跳動剝離將被封禁的法律挑戰。