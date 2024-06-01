男子被控綁架判囚17年半後申訴　同案犯稱不認識

廣東省湛江廉江市13年前發生初中生被綁架案，現年56歲的男子曹亞勝在案發近10年後被捕，控以參加黑社會性質組織罪、綁架罪和敲詐勒索罪，一審判處有期徒刑17年半，但他一直堅稱冤枉。內媒近日發布的調查報道指，同案17名被告中，只有2人供稱曹亞勝參與此案，其餘14人當庭表示不認識他。

卷宗材料中載明的綁架案案情指，在兩廣交界的廣東廉江市、廣西博白縣，有一個由青平鎮人林為傑作為組織、領導者的黑社會性質組織，曹亞勝是該組織的一般參加者。林為傑2011年3月派人在採石場抓住檢廢品的多名學生和廢品收購站經營者李信，送到酒店毆打辱罵，逼他們脫剩內褲跪成一排，以淋水、體罰等方式對待，並要求他們的家長或親屬交贖金，曾指使曹亞勝對學生強行往嘴中灌水。其中5名學生家長一共向林為傑交了16.8萬元人民幣（約18.5萬港元），事後不少參與者都分到錢，但所有人都證實分錢時曹亞勝並不在場。

曹亞勝在偵查、起訴、庭審階段都否認參與此案，稱當時自己在廣西梧州打工，根本不在廉江市，他亦不認識林為傑，惟其不在場證明未獲認定。受害學生之一的曹厚傑曾出具證明稱，其堂叔曹亞勝沒參加綁架案，但其後改口稱對方在場，他解釋說是因受警方施壓，恐遭以包庇罪追責。曹亞勝一方多次提出上訴未果，近日再度申訴。廣東省高級人民法院上月11日發出受理通知書，表示經審查決定受理，並審查是否符合再審立案條件。