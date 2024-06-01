婦人遭家暴終身掛糞袋　法院判離婚獲女兒撫養權

四川省成都市謝姓女子2021年與丈夫賀某陽結婚，兩年來遭遇16次家暴，需終身掛糞袋生活。成都市武侯區人民法院周五（5月31日）開庭宣判，准予謝女與賀男離婚，女兒由女方撫養。謝女當日在法庭門口受訪時激動落淚，亦興奮表示「今天開始，我自由了」。

法院審理認為謝女提交的證據足以認定在婚姻關係存續期間，賀男多次家暴，遂准予兩人離婚。依照最有利於未成年子女的原則，判決女兒由謝女直接撫養，賀男需按每月2,000元人民幣（約2,175港元）標準一次性支付女兒至18歲的生活費，女兒的醫療費、教育費由謝女和賀男分別負擔40%和60%。謝女聽取法院判決後表示，大家在面對家暴時要勇敢站出來，國家和政府一定會保護婦女兒童權益。

謝女去年曾發文稱遭到丈夫多次家暴，遂入稟法院申請離婚，期間引發民眾對離婚冷靜期的思考。法院周五因涉個人私隱，不公開開庭審理兩人的離婚糾紛案，並當庭宣判。案中謝女提出8項訴訟請求，包括判決兩人離婚、女兒隨她生活、分割夫妻共同財產、支付損害賠償等。由於賀男另被控犯故意傷害罪、虐待罪，謝女需進行傷殘等級鑑定和損傷程度補充鑑定，待鑑定意見出具後，法院將擇期審理。