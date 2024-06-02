嫦娥六號着陸月球背面　實施人類首次月背採樣返回

中國國家航天局周日（2日）表示，今早6時23分，嫦娥六號着陸器組合體成功着陸在月球背面的南極艾特肯盆地預選着陸區，即將開始採樣工作，實施人類首次月背採樣返回。

當日早上6時9分，嫦娥六號着陸器和上升器組合體開始實施動力下降，7500牛變推力主發動機開機。期間，組合體進行快速姿態調整，逐漸接近月表。此後通過視覺自主避障系統進行障礙自動檢測，利用可見光相機根據月面明暗選擇大致安全點，在安全點上方100米處懸停，利用激光三維掃描進行精確拍照以檢測月面障礙，最終選定着陸點，開始緩速垂直下降，即將到達月面時發動機關閉，利用緩衝系統保障組合體以自由落體方式到達月面，最終平穩着陸於月球背面南極艾特肯盆地。

嫦娥六號任務實施人類首次月背採樣返回，工程創新多，風險高，難度大，相比2020年實現月球正面採樣返回的嫦娥五號任務，嫦娥六號任務突破了月球逆行軌道設計與控制技術，並將在鵲橋二號中繼星的支持下，完成月背智能快速採樣、月背起飛上升等關鍵技術節點。

嫦娥六號着陸器攜帶的有效載荷將按計劃工作，開展科學探測任務。嫦娥六號任務國際載荷中歐空局月表負離子分析儀、法國月球氡氣探測儀即將開機工作，意大利激光角反射器完成部署。

嫦娥六號探測器自2024年5月3日發射入軌以來，先後經歷了地月轉移、近月制動、環月飛行、着陸下降等過程。上月30日着陸器與上升器組合體和軌道器與返回器組合體實現在軌分離。