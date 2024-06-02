內地學生用曱甴死老鼠「養臭水」　瓶罐爆開恐致中毒

內地中小學近期興起一股「養臭水」風潮，網上流傳各種各樣「配方」，包括把口水、曱甴和生豬肉等放入膠瓶養數月，直到瓶罐爆開為止，屆時臭味將瀰漫整間課室，猶如「校園生化武器」。有醫生警告，「臭水」可能產生氨、硫化氫、甲醛等有毒氣體，有導致中毒、影響呼吸功能等風險。

內媒上周四（5月30日）報道，上述行為導致有臭水瓶在教室內爆開濺到電腦造成損壞，整間教室臭到沒法使用，還有10多名學生當場嘔吐。有小學生表示，在網上看到「配方」於是和同學製作，估計瓶罐快要爆開之時，他們準備拿去放在花圃上觀賞，結果走到一半便發現瓶子爆開，被自己的「作品」弄到嘔吐不止。

醫生李侗解釋，臭水成分不一致，但有可能產生有毒氣體，另有「配方」包括曱甴和死老鼠等，經密閉發酵恐產生大量細菌，也有感染風險。有律師指出，學童在校造成損失，年齡以8歲為分界，家長和學校要承擔法律責任不同，臭水爆開導致公私財損，若有證據表明因此造成多人感染病菌，涉事者可能會被追究危害公共安全罪。