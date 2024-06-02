內地續發暴雨藍色預警　全面進入汛期

今年首個登陸內地的颱風「馬力斯」已於上周六（1日）停止編號，受其殘餘低壓環流和外圍雲系影響，中央氣象台周日（2日）繼續發布暴雨藍色預警。福建東部沿海、廣東東南部沿海、貴州中南部、廣西西部等多地於周日至周一（3日）有大雨到暴雨，多地將出現降雨量達100至140毫米的大暴雨，局部地區將有雷暴大風等強烈對流天氣。水利部上周六亦公布，內地全面進入汛期，南方進入主汛期。

中央氣象台最新預報顯示，貴州、雲南中東部、江南中西部、華南等地，未來4日將再度迎來一次較強降雨過程，強降雨主要時段為周日晚上至周二（4日）。期間貴州中南部、廣西等地部分地區有暴雨至大暴雨，其中廣西雨持續時間長、累計雨量大，累計降雨量可達200至300毫米，隨後強降雨帶將東移影響兩廣地區及湖南、江西等地。

水利部上周六發布汛情通報，受暴雨影響，海南、廣東、福建部分中小河流可能發生超警以上洪水。惟廣東省應急管理廳周日公布，鑑於「馬力斯」及其帶來的強降雨影響已經結束，全省江河水情總體平穩，廣東省防汛防旱防風總指揮部決定於當日上午10時結束防風Ⅳ級應急響應。