熟悉作戰環境　台軍在3海灘野戰射擊訓練

台灣陸軍第8軍團、第6軍團及第10軍團，將分別於本月5日、18日及26日，在台南喜樹、新北林口中福、台中草厝溪3處海灘舉行野戰射擊訓練，讓官兵熟悉灘岸作戰環境，強化臨戰訓練。

野戰射擊訓練是結合作戰場景，以實兵、實彈模擬實戰方式，使官兵熟悉整體灘岸作戰環境，強化臨戰訓練、個人射擊能力，提升實戰化的訓練成效。海灘實彈射擊與一般靶場射擊有很大不同，例如因風沙較大容易造成槍枝故障，因此在海邊訓練能磨練官兵解決槍械故障的技能，更貼近實戰情境。隨着台海形勢不斷緊張，台軍去年底首次在桃園觀音海灘展開步槍及手槍實彈射擊，後來開始於全台各地海灘實施實彈射擊操演。

台軍依不同灘岸狀況及登陸難易度，區分不同顏色。紅色海灘是可實施大規模正規登陸作戰的灘岸；黃色海灘為實施非正規登陸灘岸；藍色海灘則是不易實施登陸作戰灘岸。台南喜樹海灘是紅色海灘之一，它緊鄰台南機場、空軍台南基地。中福海灘位於新北林口發電廠旁，且鄰近桃園機場和竹圍漁港，屬於「關鍵基礎設施防護區」。草厝溪海灘則鄰近台中清泉崗機場，亦是重要軍事設施。