太陽連續爆發3次耀斑　周二前後或有地磁暴

中國氣象局國家空間天氣監測預警中心周日（2日）表示，當日凌晨3時39分，太陽活動區13697爆發了一次強度為M7.3級的中等耀斑，並伴隨明顯的日冕物質拋射活動，噴發類型為全暈噴發。受此影響，預計周二（4日）前後可能發生小至中等地磁暴。對於極光愛好者，伴隨地磁暴而來的便是極光，未來幾天要時刻注意空間天氣資訊。

今次爆發日冕物質拋射的太陽活動區13697位於可見日面的中部偏東南側，正隨着太陽自轉逐漸正對地球，其面積不是很大，但磁場結構為複雜的β-γ-δ型曾在上周六（1日）至周日連續爆發3次X級以上耀斑，且未來仍有爆發中等強度以上耀斑的可能。太陽耀斑作為太陽表面的強烈能量噴發，分為A、B、C、M、X共5個級別，其中A為能量最小級別、X為最大。

地磁暴發生期間，運行在500公里以下軌道高度的人造衞星和空間站可能因大氣拖曳造成軌道高度的下降，衞星導航設備的定位也會因電離層環境的不穩定而誤差增大。對於飛行在大氣層平流層底部高度區域的飛機，會面臨通訊環境變差和跨極區輻射的雙重風險。磁暴造成的地磁強度和傾角的變化，則會給信鴿一類依靠地磁導航的動物帶來麻煩。