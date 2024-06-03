蘇州不再審核購房資格　撤首套二套房貸利率下限

內地持續放寬買樓限制，江蘇省蘇州市房地產長效機制試點工作領導小組周日（2日）公布16條樓市措施，包括不再審核購房資格，取消首套房和二套房個人住房貸款利率下限。

公告文件顯示，除了蘇州市範圍內不再審核購房資格外，還實施換購住房個稅退稅優惠；實施購房契稅補貼，對購買新建商品住房的給予50%契稅補貼，最高不超過房屋契稅計稅依據的1%，對「賣舊買新」者實施分層次購房契稅補貼。此外，在蘇州市購買或擁有合法產權住房且實際居住的非蘇州戶籍人員，可以申請辦理落戶。

蘇州市還下調個人住房公積金貸款利率0.25%，5年或以下和5年以上首套個人住房公積金貸款利率分別調整為2.35%和2.85%。5年或以下和5年以上第二套個人住房公積金貸款利率分別調整為不低於2.775%和3.325%。個人和家庭公積金貸款最高限額分別提高至120萬和150萬元人民幣（約130萬和163萬港元）；二孩及以上家庭額度上浮30%；全日制普通高校本科以上學歷（在讀）、畢業10年內的院校畢業生及留學回國人員額度上浮50%。