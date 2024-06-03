內地牛肉價格持續下跌　農牛戶虧蝕慨嘆不如打工

內媒周一（3日）報道，內地牛肉價格近日大跌，有養牛戶嚴重虧損，直言「養牛不如去打工」。至於牛肉價下跌的原因，一是國內的養牛量、出欄量增加，二是進口牛肉的大幅上升。

農業農村部監測數據顯示，4月份全國集貿市場牛肉平均價格為每公斤76.36元（人民幣，下同，約80港元），比1月份的每公斤80.41元（約87港元）下跌5%。踏入5月，全國牛肉均價在每公斤65.12元（約71港元），相比五一假期前普遍下跌逾10%，降幅在每公斤6至7元（約6.5至7.6港元）。截至上周五（5月31日）下午2時，全國農產品批發市場牛肉平均價格每公斤61.81元（約67港元）。

上周一（5月27日）下午在山東省濟南市槐蔭區八里橋蔬菜批發市場，有牛肉店內最便宜的牛肉每斤29.9元（約32港元），未降價前是每斤38元（約42港元）。店主表示，往年也有降價的情況，但沒有像今年這樣時間長、幅度大。

除市場總供應量快速增加，電商發展令市民購買牛肉的渠道更多元化，也是導致牛肉售價下滑的原因。不過，中國‧農港城肉類市場牛羊肉舖位管理員任靈飛認為，下半年牛肉及羊肉價格將止跌回升，因為肉價太低，養牛戶就少養或不養，市場就會出現調整。另外，夏天本就是肉類銷售的淡季，天氣熱了，有人覺得牛肉性溫，吃多了容易上火。天氣轉涼後，大家則會多買些牛肉和羊肉進補。