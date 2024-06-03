內地發暴雨黃色預警　廣東雨勢加強

內地西南、華南等地周一（3日）至周二（4日）將有新一輪降雨過程，強降雨帶東移，廣西中東部、廣東中部和西北部等地有暴雨或大暴雨。中央氣象台周一上午10時發布暴雨黃色預警，廣西東南部、廣東西部等部分地區或有100至180毫米大暴雨，伴有短時強降雨，有雷暴大風等強對流天氣。

氣象專家指出，5月以來貴州、廣西、廣東等地降雨較常年同期偏多，接連而至的降雨導致土壤含水量高，山區或土質疏鬆地帶發生地質災害的風險較高。未來一周上述地區仍多降雨天氣，公眾需持續做好防範措施。周一至周二南方強降雨帶東移，此輪降雨過程廣西降雨持續時間長、累計雨量大。至於北方，未來三天，華北北部、東北地區有小雨或陣雨，內蒙古中東部、東北部分地區有中雨、局地大雨。

氣溫方面，未來一段時間北方氣溫雖多波動但總體呈偏高趨勢，華北 、黃淮等地大部地區未來一周最高氣溫多將在30℃以上，體感較熱。南方由於未來一周降雨頻繁，氣溫多維持在較常年同期偏低狀態，江西、福建等地偏低明顯。比如南昌，周二至周三（5日）最高氣溫只有24℃，較常年同期偏低5℃左右。