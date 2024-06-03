今年國內遊消費料達6.79萬億人民幣　首超疫前水平

美國傳媒周一（3日）報道，中國旅客今年的國內遊消費支出預計達到破紀錄的6.79萬億元人民幣（約7.49萬億港元），將首次超過新冠疫情前的水平。

世界旅遊及旅行業理事會和牛津經濟研究院的報告顯示，中國遊客在國內度假的消費支出預計比2019年增長11%。世界旅遊及旅行業理事會主席辛普森（Julia Simpson）指出，中國遊客再次開始旅遊了，而且還會繼續增長，旅遊業表現出韌性和強勁復甦迹象。

中國遊客是全球旅遊業的推動力量，許多國家都在熱切地等待這個全球最大遊客市場的旅遊和消費回升。根據世界旅遊及旅行業理事會的數據，2019年中國遊客出境達到1.7億人次，在海外消費近2,480億美元（約1.93萬億港元），佔全球旅遊支出的14%。美國等國的簽證申請等候現象及國際機票價格上漲，使中國遊客更傾向於選擇前往離家更近的地方。

另一邊廂，訪華的國際遊客數量仍未回升，今年外國遊客在中國的消費估計達7,150億元人民幣（約7,884億港元），比2019年的水平低約四分之一。