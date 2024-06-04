台漢光演習新增反登陸布雷演練　防敵軍搶灘

台灣軍方「漢光40號」實兵演練將於7月底在全台各作戰區舉行，今年將新增在敵軍可能登陸的「紅色沙灘」、即可以實施大規模正規登陸的灘岸進行反登陸布雷演練，防敵軍搶灘。根據台灣漁業署射擊通報，海軍快速布雷艇將在桃園市竹圍漁港外進行布雷演練。

漁業署通報，負責台灣北部防務的第三作戰區將於7月1日至26日上午7時至中午12時，於桃園竹圍漁港近海進行海軍布雷演練，並派遣無人機檢視演練成效，與「漢光40號」演習時間相近。台軍去年公布全台14處敵軍可能搶灘登陸的「紅色沙灘」包括南金山、北金山、翡翠灣、福隆、頭城、壯圍、宜蘭、羅東、林口、桃園蘆竹、布袋、台南、林園以及加祿堂等，由於桃園竹圍海灘距離淡水河口及台北中樞距離最近，且最容易沿河攻入，因此台灣國防部於去年3月首先針對此處進行反灘岸及反舟波登陸作戰，並結合固安計劃進行驗證。今年「漢光40號」演習擬再驗證防衞固守，因此進行布雷作戰演練。

台灣海軍目前擁有4艘快速布雷艇，納編在192艦隊，組成兩個中隊。快速布雷艇滿載排水量近350噸，艇長40米、闊近9米、食水深1.6米，最高航速可達每小時14海里。艇上裝載自動化布雷系統，提升水雷酬載能量、降低布雷作業所需人力及擴大布雷海域面積等。漁業署射擊通報未說明演練是由第一或第二中隊進行，僅以「36101部隊」代號標註演練單位。