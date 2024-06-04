犯罪分子利用未成年人進行網騙　被告呈低齡化趨勢

內媒周一（3日）報道，利用訊息網絡侵犯他人財產是犯罪分子利用未成年人實施犯罪案件的新「增長點」。近日天津市第一中級人民法院通報審理涉未成年人案件時，分析了涉未成年人案件呈現的新趨勢。值得注意的是，近年來實施電訊網絡詐騙及關聯犯罪案件有所增加；未成年被告呈低齡化趨勢，主要集中在15至17歲。

2021年以來，天津一中院合共審理涉未成年人民事案件396宗，婚姻家庭案件佔比大，案件反映出的未成年人心理健康問題不容忽視。在一宗涉未成年人電訊網絡詐騙案件中，化名「小田」的16歲事主的父母長期在外務工，對孩子疏於管教。因為家庭溫暖與家庭監護缺失，在利益誘惑下，小田開始為他人從事違法犯罪活動提供銀行卡、幫助轉移贓款。對於家庭監護缺失問題，天津一中院向小田的父母發出首份《家庭教育令》，明確監護人應切實履行監護職責，除為孩子提供生活、健康、安全等方面的保障外，還應關注孩子的心理狀況和情感需求，在孩子成長過程中承擔起家庭教育的主體責任。

天津一中院副院長劉莉指出，家庭環境不穩定、家庭親密關係缺失、父母間衝突、遭受欺凌等事件，均會對未成年人的心理健康產生負面影響。劉莉表示，要堅持以司法促推家庭、學校、社會、網絡、政府協同發力，共同守護未成年人健康成長。