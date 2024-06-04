私企承包地鐵服務合約後斷繳社保　清潔工維權

內媒周一（3日）報道，遼寧省瀋陽市地鐵清潔服務由於被私企承包，導致50歲以上的清潔工面臨保險斷繳。中標公司之一明喆集團股份有限公司下屬行政部門工作人員表示，公司並非不幫清潔工繳保險，而是由於政策規定，目前公司正在溝通合理的補償建議。

網傳影片顯示，數十名清潔工圍在一起維權，要求地鐵物業人員當場提供解決方法。據瀋陽地鐵今年4月發布2024至2027年車站及主變電所保潔服務得標結果公告顯示，遼寧邁亞物業管理有限公司中一標段，明喆集團股份有限公司中二標段。被問及相關情況時，遼寧邁亞物業管理有限公司僅稱需要核實情況，明喆集團股份有限公司則稱，對部分人來說50歲屬於合法退休年齡，公司也想給每個人繳納保險。

瀋陽市人力資源及社會安全局表示，首次參保屬於在職工、工人身份，目前法定退休年齡是50歲；首次參保屬於靈活就業人員，且首次參保時間在2004年1月1日之前的法定退休年齡是50歲，之後是55歲。到了法定退休年齡，再和單位建立勞動關係，便不屬於正常勞動年齡範圍之內的勞動者，不簽署勞動合約。