美國防承包商代表團抵台　將拜會賴清德

美國27間國防承包商組成的近150人代表團周一（3日）抵台，周四（6日）將出席台美國防產業論壇，並拜會政府高層，包括台總統賴清德。美國海軍前太平洋陸戰隊司令、退役中將魯德爾（Steven Rudder）將出席論壇開幕式，台灣前國防部副部長、立委陳永康發表專題演講。

台媒引述知情人士指，美國國防承包商代表團相較去年的25間規模稍增，包括洛歇馬丁、雷神、海事戰術系統（MARTAC）等，廠商亦更多元。代表團訪台期間除就無人機、軍工產業等能量與產官學研交換意見外，亦計劃參觀中山科學研究院與漢翔公司。知情人士提到，由於賴清德和副總統蕭美琴已上任，代表團將由美台商會安排拜會政府高層。

知情人士指，代表團參與在台北國際會議中心舉辦的台美國防產業論壇，藉此尋求台灣廠商與外商合作的機會。論壇共有三大議程，包括台灣自建艦機、人工智能以及無人機專題，魯德爾、陳永康、美台商會長韓儒伯將出席開幕式。

另外，中國大陸外交部發言人毛寧周二（4日）在記者會上，被問及台灣友邦帛琉曾稱遭到陸方網絡攻擊，她表示中方一貫反對並且嚴厲打擊任何形式的網攻，台灣是中國的一部分，希望相關國家早日看清一個中國的國際大勢，盡快做出符合自身利益的決定。