強姦猥褻5留守兒童學生　小學校長判死刑

湖南省某鄉村小學去年爆出留守兒童學生遭校長猥褻、強姦事件，受害者更多達5人。內媒周一（6月3日）從受害人家屬處獲悉，案件上周二（5月28日）於湖南省衡陽市中級人民法院宣判，被告徐某某因強姦罪被判死刑，稱這是他們期望的結果。徐某某目前已向法院提起上訴。

判決書顯示，徐某某原為某小學退休教師，退休後經當地教育局招聘，於2021年7月被返聘至某小學任教。前年上半年至去年，徐某某利用擔任校長、班主任、教師身份，以背書、懲罰等為由，於校內分別猥褻、強姦5名受害人。衡陽市人民檢察院去年12月對徐某某以強姦罪、猥褻兒童罪，向衡陽市中級人民法院提起公訴。案發時，各受害人均未滿14歲。衡陽市中級人民法院除以強姦罪判徐某某死刑，又以猥褻兒童罪判其有期徒刑12年，決定執行死刑，剝奪政治權利終身。

據此前報道，去年5月11日有該校6年級學生告訴家長，自己在學校被徐某某親吻，因而揭發班裏有其他女學生遭徐某某侵犯，該家長取證後報警。徐某某於1961年出生，2019年曾入選全市的高級人才名單。當地教育局相關負責人表示，案發後多名相關責任人被免職。事發小學在當年暑假被撤併，當地教育局又要求所有學校監控由重點部位覆蓋改為全覆蓋。