汪文斌任新職　成華候任駐柬埔寨大使

中國國家國際發展合作署周二（4日）公布，署長羅照輝當天會見候任駐柬埔寨大使汪文斌。上述消息顯示，外交部發言人汪文斌已候任新職。

長羅照輝表示，柬埔寨是中國周邊重要國家，國合署高度重視對柬援助及發展合作，希望使館充分發揮一線作用，與國合署密切配合，統籌標誌性工程及「小而美」項目，選好援助項目，並推動柬方用好全球發展項目庫、資金庫等各類資源，積極服務中柬戰略關係。汪文斌稱，將在國合署指導下，加大工作力度，推動中柬援助發展合作取得更多務實成果。

另外，中國新任駐比利時大使費勝潮周一（3日）抵達布魯塞爾履新。據中國駐比利時大使館微信公眾號消息，費勝潮是中國第16任駐比利時大使。前一任中國駐比利時大使曹忠明今年2月離任後，於3月抵達新加坡履職中國駐新加坡大使。

公開資料顯示，51歲的費勝潮曾長期在外交部翻譯室工作，歷任翻譯室處長、參贊兼處長，2013年出任中國駐塞浦路斯共和國大使館參贊，2015年任中國駐澳洲大使館參贊，2016年任外交部翻譯司副司長，2019年任駐歐盟使團公使銜參贊，2021年任中國駐索馬里大使。費勝潮也是母校武漢大學外語學院的兼職教授。